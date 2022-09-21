Петербург стал столицей газомоторного топлива

На Петербургском международном газовом форуме объявили столицей газомоторного топлива России город Санкт-Петербург.

На церемонии награждения регионов, которые наиболее активно используют экологичное топливо, представители компании "Газпром газомоторное топливо" выразили благодарность городу за уверенную позицию по продвижению этого вида топлива. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Как отметили специалисты, это стало возможным благодаря транспортной реформе, которую осуществляют в городе. Санкт-Петербург стал символом продвижения экологически чистого транспорта и заслуженно получил звание столицы газомоторного топлива.

Награждение города проходило в рамках Петербургского международного газового форума, что является символичным для всей отрасли.

Ранее сообщалось, что Москвич 6 с ГБО на метане представили в Петербурге.

Фото: Piter.TV