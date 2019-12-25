Петербург стал самым востребованным новогодним авианаправлением у россиян

В топ-3 направлений вошли Калининград и Сочи.

Во время зимних каникул многие россияне выберут путешествие в Петербург. Маршрут Москва-Санкт-Петербург стал лидером по числу бронирований на период с 28 декабря по 8 января. В топ-3 направлений вошли Калининград и Сочи.

Так как на долю этих авиакомпаний приходится половина пассажиропотока российских перевозчиков, эти данные можно распространять на весь рынок, уверены аналитики Ассоциации туроператоров России. Они также добавили Петербург в список городов с самыми красивыми новогодними и рождественскими ярмарками.

Главная зимняя ярмарка будет проходить одновременно на трёх площадках: Манежной, Московской и Дворцовой. Как обычно, центром празднования станет Дворцовая площадь, где уже установили главную городскую ёлку. Ещё одной важной зимней достопримечательностью остаётся Кронштадт. С последних чисел декабря до окончания каникул на Якорной площади появится световое шоу.

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Фото: Piter.TV