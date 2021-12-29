Петербург стал самым привлекательным городом для открытия новых отелей

В тройку лидеров также вошли Москва и Сочи.

Петербург занял первое место в рейтинге городов России для развития гостиничного бизнеса. Об этом сообщает РБК.

Рейтинг составили специалисты компании Cushman & Wakefield по результатам опроса крупнейших сетевых гостиничных операторов. Петербург получил максимальную оценку – 10 баллов (в прошлом было – 9,7 баллов). В тройке лидеров также оказались Москва (ранее она занимала первое место) и Сочи. Как считают эксперты, гостиничный рынок в столице более "затоварен и конкурентен", поэтому в новом рейтинге сменился лидер.

В топ-5 по привлекательности для открытия новых отелей попали Казань и Ростов-на-Дону.

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