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Официальный отель Эрмитажа выставили на торги за 2,7 млрд рублей
Сегодня, 19:37
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Официальный отель Эрмитажа выставили на торги за 2,7 млрд рублей

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Торги пройдут 26 января. 

В среду, 12 января, в Петербурге выставили на торги за 2,7 млрд рублей официальный отель Государственного Эрмитажа с одноименным названием. Информацию о торгах опубликовали на ресурсе "Торги-ру".

В документации указано, что общая площадь гостиницы 11 419 квадратных метров, а начальная цена составляет 2,7 млрд рублей. Торги пройдут 26 января. 

Восьмиэтажная гостиница расположена на улице Правды, в доме 10 лит. А, она продается вместе с земельным участком. Свою работу отель начал в 2013 году. Михаил Пиотровский, гендиректор Эрмитажа, тогда говорил, что этот пятизвездочный отель - единственный в России и мире получил право использовать товарные знаки Эрмитажа на основании лицензионного договора.

Согласно данным СПАРК, имущество принадлежит АО "Международная балтийская инвестиционная компания". Обществом на 70% владеет гражданин Азербайджана и на 30% - российский гражданин. За последние два месяца прошлого года кредитор компании "Международный Банк Азербайджана" трижды намеревался подать в суд на банкротство МБИК.

Ранее на Фокина начали сносить ТК "Сампсониевский". В СМИ предполагают, что на его месте появится жилой комплекс, однако официально неизвестно. 

Фото: pexels
 

Теги: гостиница, отель, торги, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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