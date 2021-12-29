На Фокина начали сносить ТК "Сампсониевский"

В СМИ предполагают, что на его месте появится жилой комплекс, однако официально неизвестно.

В Петербурге на улице Фокина во вторник, 11 января, начали сносить торговый комплекс "Сампсониевский". Об этом петербуржцы сообщили в соцсетях.

Горожанка Ольга Боброва отметила, что "Сампсониевский" отличался по своим размерам с другими торговыми площадками города.

На улице Фокина брутально и технологично сносят здание советской текстильной фабрики, в которой потом десятилетиями располагались торговый центр, устроенный в европейском стиле, и офисы… Тесная Гостинка и ДЛТ с Пассажем и универмагом у Красного моста не конкурируют с утраченным Сампсониевским ТЦ. И примерочные Wildberries не заменят просторы этажей с отечественными и мировыми брендами. написала петербурженка Ольга Боброва

Напомним, в 2020 году ТК купил основатель компании "Легенда" Василий Селиванов. Площадь здания составляет 21,5 тыс. квадратных метров. Комплекс продали за миллиард рублей. В СМИ предполагают, что на его месте появится жилой комплекс, однако официально неизвестно.

Ранее на пересечении улиц Есенина и Сикейроса сносят ТК "Бульвар". Владелец павильона оштрафован на 100 тысяч рублей. Ему также предстоит оплатить демонтажные работы.

Фото: Вконтакте / Ольга Боброва

