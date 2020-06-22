На пересечении улиц Есенина и Сикейроса сносят ТК "Бульвар"

Владелец павильона оштрафован на 100 тысяч рублей. Ему также предстоит оплатить демонтажные работы.

На севере Петербурга сносят торговый комплекс "Бульвар". Демонтажные работы на пересечении улиц Есенина и Сикейроса проводят специалисты Комитета по контролю за имуществом (ККИ).

Проверка законности размещения ТК была проведена еще в 2018 году. Тогда же расторгли договор с арендатором. Однако до февраля 2021 года шли судебные разбирательства. Суд поставил точку в этом деле, признав размещение торгового павильона незаконным.

Владельцу ТК назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. Ему также предстоит оплатить демонтажные работы.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город готов идти навстречу предпринимателям, но только в случае их законной деятельности.

Ранее в Петербурге ликвидировали 39 незаконных торговых точек.

Фото: gov.spb.ru