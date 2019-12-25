Петербург стал самым популярным направлением для путешествий на поезде летом

Доля поездок по маршруту составила 8,6%.

Маршрут "Москва — Санкт-Петербург" оказался самым востребованным ж/д направлением по итогам лета 2022 года с долей спора в 8,6%. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Туту.ру".

За 2021-ый год показатель составил 9,9%, а в среднем билет можно было приобрести за 3 558 рублей.

"Серебро" рейтинга в сезон отпусков досталось направлению "Краснодар–Адлер". Кроме того, туристы часто перемещались из столицы в Адлер и Нижний Новгород.

Ранее мы сообщили о том, что с начала года туристы оставили в Петербурге 215 млрд рублей.

Фото: Piter.TV