Петербург стал самым популярным направлением для путешествий на поезде летом

Маршрут "Москва — Санкт-Петербург" оказался самым востребованным ж/д направлением по итогам лета 2022 года с долей спора в 8,6%. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Туту.ру".
За 2021-ый год показатель составил 9,9%, а в среднем билет можно было приобрести за 3 558 рублей.
"Серебро" рейтинга в сезон отпусков досталось направлению "Краснодар–Адлер". Кроме того, туристы часто перемещались из столицы в Адлер и Нижний Новгород.
Ранее мы сообщили о том, что с начала года туристы оставили в Петербурге 215 млрд рублей.
Фото: Piter.TV
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