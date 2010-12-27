Летом туристы с детьми чаще всего приезжали в Петербург

На втором месте оказалась Москва.

Санкт-Петербург стал самым популярным городом для летних путешествий с детьми в 2018 году. Об этом стало известно из данных сайта для бронирования отелей Tvil.ru.

В топ-10 самых популярных летних городов вошли Москва, Казань, Калининград, Петрозаводск, Ярославль, Краснодар. Для того, чтобы составить рейтинг, специалисты анализировали бронь гостиниц. Так, в среднем, туристы с детьми останавливались в Петербурге на 6 дней и тратили на проживание 3,1 тысячи рублей в сутки. Большую сумму путешественники тратили только в Москве (3,3 тысячи рублей за ночь). То есть Петербург стал вторым по дороговизне в данном топе. Самым дешевым оказался отдых в Краснодаре, здесь за проживание платили две тысячи рублей в сутки.

Также Петербург стал одним из популярных мест на новогодние праздники.

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