Петербург стал одним из популярных мест на новогодние праздники

Его обогнали Ялта и Сочи.

Санкт-Петербург стал третьим по-популярности городом в России, куда отдыхающие отправятся на новогодние каникулы. Об этом сообщают аналитики сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

На первои месте находится Ялта, хотя отдых здесь является одни из дорогих. Семья может заплатить за номер, в среднем, 2789 за ночь. После Ялты в рейтинге идет Сочи и только после этого Санкт-Петербург. Средняя стоимость отеля для семьи на ночь в Северной столице – 2 667 рублей.

Дешевле всего обойдется отдых в Судаке (1000 рублей за сутки), но этот населенный пункт занимает последнюю строчку данного рейтинга.

Ранее мы сообщали, что Смольный планирует "нарядить" Петербург на Новый год почти на 17 млн рублей.

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