Смольный планирует "нарядить" Петербург на Новый год почти на 17 млн рублей

Городской центр рекламы и праздничного оформления Петербурга уже объявил о конкурсе на создание световых композиций.

В пятницу 27 июля, Петербургский центр рекламы и праздничного оформления объявил конкурс на создание световых копозиций к Новому году. Всего планируется потратить около 16,8 млн рублей. В планах у Смольного украсить гирляндами Московский проспект и Ушаковскую развязку. Композиции будут размеены над проехжей частью и на фонарных столбах.

По условим конкурса подрядчик обязан не позднее 30 ноября разместить световые композиции по указанным маршрутам. Отметим, что среди украшиений будут стробоскопические лампы со светодинамическим эффектом, имитирующие падающий снег и театральный занавес.

Также подрядчик обязан сам закупить необходимо оборудование, а затем согласовать его с ФСО. Это значит, что победитель закупит абсолютно все гирлянды на свои деньги. Если службу охраны не устроят гирлянды, монтировать их не разрешат.

В прошлом году Смольный начал готовиться к зимнему празднику еще раньше, в июне. Траты на Новый год 2018 года составили 190 млн рублей.

Фото:Pixabay