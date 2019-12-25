Петербург стал самым популярным городом для путешествий в ноябре с детьми

В тройку вошли также Петрозаводск, Екатеринбург и Москва.

В понедельник, 19 октября, стало известно о том, что Петербург попал в список городов для путешествий в ноябре с детьми. Об этом сообщают эксперты сервиса бронирования Tvil.ru.

Отмечается, что Северная столица заняла первое место в соответствующем рейтинге. Также в список вошли Петрозаводск, Екатеринбург, Москва и Лахденпохья.

По данным экспертов, в среднем такой семейный отдых длится от одной до девяти ночей. На проживание у туристов уходит от 1,9 до 4,8 тысяч рублей ежесуточно.

Ранее мы сообщали о том, что петербургское УФАС разрешило Смольному освободить от аренды 63 организации.

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