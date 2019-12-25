Петербург одержал победу в самом большом в России полумарафоне "ЗаБег"

Петербург стал победителем во Всероссийском полумарафоне с синхронным стартом "ЗаБег". Участие принимали 85 регионов страны.
В забеге в Петербурге приняли участие 15 тысяч человек, этот результат стал рекордным. В рамках ПМЭФ губернатору Александру Беглову вручила кубок организатор проекта "Гонка героев" Ксения Шойгу.
По словам Шойгу, она не ожидала, что "мы станем беговой столицей".
Петербург снова всех удивил и занял первое место. Здесь одна из самых красивых трасс
отметила Ксения Шойгу.
Губернатор выразил уверенность, что и в следующем году Северная столица сможет победить.
Ранее мы писали, что высокоскоростную магистраль Москва – Петербург предложили достроить до Хельсинки.
Фото: pixabay
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