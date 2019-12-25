Петербург одержал победу в самом большом в России полумарафоне "ЗаБег"

Марафон с синхронным стартом прошел 30 мая.

Петербург стал победителем во Всероссийском полумарафоне с синхронным стартом "ЗаБег". Участие принимали 85 регионов страны.

В забеге в Петербурге приняли участие 15 тысяч человек, этот результат стал рекордным. В рамках ПМЭФ губернатору Александру Беглову вручила кубок организатор проекта "Гонка героев" Ксения Шойгу.

По словам Шойгу, она не ожидала, что "мы станем беговой столицей".

Петербург снова всех удивил и занял первое место. Здесь одна из самых красивых трасс отметила Ксения Шойгу.

Губернатор выразил уверенность, что и в следующем году Северная столица сможет победить.

Ранее мы писали, что высокоскоростную магистраль Москва – Петербург предложили достроить до Хельсинки.

Фото: pixabay