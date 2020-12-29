Средняя стоимость билета на автобус по стране составила 843 рубля.

Петербург стал одним из самых популярных направлений для поездок на автобусе по России. Об этом со ссылкой на данные исследования сервиса бронирования билетов рассказало РИА "Новости".

Помимо Северной столицы, в топ самых популярных маршрутов вошли Ростов-на-Дону, Воронеж, Переславль-Залесский, Новомосковск, Тихвин, Рязань и Смоленск. В 2020 году, который характеризовался пандемией коронавируса и закрытыми границами, пассажиры ездили за границу в Белоруссию и города Украины.

Средняя стоимость билета на автобус по стране составила 843 рубля, за рубеж– 1775 рублей.

В Петербурге растет количество электробусов — транспортных средств, которые используют аккумулятор в качестве источника питания. Некоторые горожане со скепсисом относятся к современному подвижному составу, боясь, что он может разрядиться по пути или выйти из строя. В связи с этим в комитете по транспорту решили развеять эти мифы.

Фото: Piter.tv