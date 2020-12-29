Петербург стал одним из самых популярных направлений для поездок на автобусе по России. Об этом со ссылкой на данные исследования сервиса бронирования билетов рассказало РИА "Новости".
Помимо Северной столицы, в топ самых популярных маршрутов вошли Ростов-на-Дону, Воронеж, Переславль-Залесский, Новомосковск, Тихвин, Рязань и Смоленск. В 2020 году, который характеризовался пандемией коронавируса и закрытыми границами, пассажиры ездили за границу в Белоруссию и города Украины.
Средняя стоимость билета на автобус по стране составила 843 рубля, за рубеж– 1775 рублей.
В Петербурге растет количество электробусов — транспортных средств, которые используют аккумулятор в качестве источника питания. Некоторые горожане со скепсисом относятся к современному подвижному составу, боясь, что он может разрядиться по пути или выйти из строя. В связи с этим в комитете по транспорту решили развеять эти мифы.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все