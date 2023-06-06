Санкт-Петербург оказался в тройке лидеров по скорости капремонта

С начала года в Северной столице было отремонтировано 665 домов.

Фонд развития территорий, который следит за реализацией региональных программ капитального ремонта, подвел промежуточные итоги работ по капремонту среди регионов. Петербург вошел в тройку лидеров в России по темпам выполнения работ, – следует из сообщения пресс-службы Смольного.

С января по август текущего года в Северной столице отремонтировали 665 многоквартирных домов. Как сообщает генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов, всего в российских регионах за 8 месяцев было отремонтировано 14516 зданий.

Петербург последовательно наращивает темпы капитального ремонта жилых домов в рамках региональной программы. Мы также увеличиваем ее финансирование. Важно, что работы проводятся комплексно: ремонтируем кровли, чердаки, инженерные коммуникации, подвалы. Особое внимание уделяется замене лифтового оборудования и подготовке зданий к началу отопительного сезона. В этом году у нас стартовала масштабная программа по ремонту фасадов и кровель исторических зданий Невского проспекта с бюджетным софинансированием. В перспективе подобные проекты будут реализованы на других улицах. Александр Беглов, Губернатор Санкт-Петербурга

Недавно мы рассказывали о том, как проходит капремонт Пулковского шоссе.

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