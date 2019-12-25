Названы регионы с самой низкой стоимостью жилья в новостройках

В тройку лидеров по высоким ценам вошел Петербург.

Росстат опубликовал статистику стоимости жилья в новостройках в различных регионах России. Стоит отметить, что Петербург вошел в тройку лидеров по самым высоким ценам на жилплощадь в новых домах. Об этом пишет RT.

За один квадратный метр в Северной столице просят 118,7 тысяч рублей. Выше только в Москве (214,3 тысячи) и в Сахалинской области (122,9 тысячи).

Что касается самых низких цен, то они зафиксированы в Кабардино-Балкарии, где за один квадратный метр просят 29,7 тысяч рублей. Далее следуют Дагестан (32 тысячи), Калмыкия (33 тысячи) и Северная Осетия (34,5 тысяч).

Средняя цена квадратного метра в новостройках России составляет 71,5 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге для детей-сирот закупили десять однокомнатных квартир.

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