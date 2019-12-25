В Петербурге для детей-сирот закупили десять однокомнатных квартир

Общая площадь приобретенной недвижимости составила более 390 квадратных метров.

В Петербурге подвели итоги очередных аукционов на приобретение в собственность города квартир для детей-сирот. По итогам конкурса Комитет имущественных отношений закупил у ООО "Стоун" десять однокомнатных квартир в Пушкинском районе города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь каждой квартиры составила от 33 до 41 квадратного метра. Общая площадь недвижимости – более 390 квадратных метров. Контракты заключены на общую сумму в 30,1 млн рублей, из которых 11,1 млн рублей выделили из федерального бюджета.

В Комитете уточнили, что договоры купли-продажи уже заключили. Жилые помещения приняты у застройщиков.

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