Петербург стал одним из лидеров по росту числа преступлений в этом году

Специалисты сообщают, что в 46 регионах России отмечается снижение роста преступлений, а в 39, наоборот, увеличение.

Стало известно, что в Петербурге по предварительным данным первого полугодия 2021 года выросло количество преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические материалы о состоянии преступности.

Чечня, Тува и Ингушетия возглавляют антирейтинг. В десятку же вошли Тульская область, Ненецкий автономный округ, Приморский и Краснодарский край, Петербург, Дагестан и Камчатка.

Снижение темпов прироста числа преступлений отмечают в Коми, Смоленской области, Еврейской автономной области, Рязанской и Новосибирской областях. Добавим, что в целом в этом году преступлений меньше чем в прошлом. Так, в 2021 зафиксировано более миллиона преступлений, что меньше аналогичного периода 2020 года.

Специалисты сообщают, что в 46 регионах России отмечается снижение роста преступлений, а в 39, наоборот, увеличение.

Ранее военный суд признал законным приговор экс-полковнику ФСБ Черкалину.

Фото: pexeles