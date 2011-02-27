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Петербург стал одним из лидеров по росту числа преступлений в этом году
Сегодня, 15:43
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Петербург стал одним из лидеров по росту числа преступлений в этом году

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Специалисты сообщают, что в 46 регионах России отмечается снижение роста преступлений, а в 39, наоборот, увеличение. 

Стало известно, что в Петербурге по предварительным данным первого полугодия 2021 года выросло количество преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические материалы о состоянии преступности.

Чечня, Тува и Ингушетия возглавляют антирейтинг. В десятку же вошли Тульская область, Ненецкий автономный округ, Приморский и Краснодарский край, Петербург, Дагестан и Камчатка.

Снижение темпов прироста числа преступлений отмечают в Коми, Смоленской области, Еврейской автономной области, Рязанской и Новосибирской областях. Добавим, что в целом в этом году преступлений меньше чем в прошлом. Так, в 2021 зафиксировано более миллиона преступлений, что меньше аналогичного периода 2020 года.

Специалисты сообщают, что в 46 регионах России отмечается снижение роста преступлений, а в 39, наоборот, увеличение. 

Ранее военный суд признал законным приговор экс-полковнику ФСБ Черкалину.

Фото: pexeles

Теги: рост преступностии, статистика
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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