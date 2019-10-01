Петербург стал лучшим регионом для ведения гостиничного бизнеса

В столице прошла церемония награждения финалистов XX Национальной гостиничной премии.

В 2020 году в Национальную гостиничную премию решили ввести новую номинацию "Лучший город для ведения гостиничного бизнеса с населением более миллиона жителей". Об этом сообщили в Смольном.

По итогам церемонии награждения в новой номинации XX премии победила Северная столица. Петербург обошел Казань и Екатеринбург. По мнению губернатора, победа – признание атмосферы гостеприимства и радушия в Северной столице.

Градоначальник убежден, что туристы посещают город на Неве, чтобы познакомиться не только с историческими достопримечательностями, но и с современными: "Лахта-Центр", новый стадион, Западный скоростной диаметр.

Туризм – одна из важнейших составляющих экономики города. В прошлом году туристы оставили в Петербурге 376,8 млрд рублей.

Ранее мы писали, что стало известно, сколько времени уйдет на восстановление турпотока в Петербурге.

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