Петербург признали лучшим городом страны по версии GQ TravelAwards

Кроме Северной столицы в этой номинации были представлены Москва и Казань.

Петербург победил сразу в нескольких номинациях туристской премии GQ TravelAwards. Церемония накануне прошла в Москве.

В частности, Северную столицу признали лучшим городом страны. В этой номинации также были представлены Москва и Казань.

Еще никогда высказывание о том, что Петербург – окно в Европу, не было столь актуальным. В этом туристическом сезоне окно было распахнуто, и на берегах Невы побывало невероятное количество туристов, мечтающих почувствовать себя в атмосфере Венеции, пусть и северной. Написано на сайте премии

Кроме того, Петербург одержал победу в номинациях "Лучший бар при отеле" и "Лучший спа при отеле". Аэропорт Пулково занял второе место, уступив московскому Шереметьево.

Голосование проходило на сайте GQ в течение нескольких месяцев. Читатели издания могли выбрать лучшие авиакомпании, курорты и аэропорты страны, самый красивый остров и вокзал.

Ранее мы писали, что Петербург второй год подряд попадает в топ-20 лучших городов мира.

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