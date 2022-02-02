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В 2023 году петербуржцы потратили на онлайн-покупки более 340 млрд рублей
Вчера, 23:23
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В 2023 году петербуржцы потратили на онлайн-покупки более 340 млрд рублей

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На рост интернет-торговли влияет цифровизация потребительского рынка.

Петербург занимает первое место в стране по объему интернет-торговли. Об этом сообщил 12 декабря председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик в своем tg-канале. 

В Северной столице более 20% от всех покупок совершаются онлайн. Показатель превышает средний по России в 3 раза. 

По словам чиновника, на рост интернет-торговли влияет цифровизация потребительского рынка. Сегодня уже каждая пятая покупка в Петербурге совершается в интернете.

Отметим, что общий объем интернет-продаж города на Неве с начала 2023 года составил рекордные 341,3 млрд рублей. Это больше в 1,5 раза, чем в 2022-м. 

Ранее мы рассказывали о том, что ритейлеры и перевозчики в Петербурге отмечают дефицит складских помещений. Пользуются спросом помещения площадью не менее чем 10 тыс. "квадратов" (70%). 

Фото: Pxhere

Теги: онлайн-покупки, покупки на маркетплейсах
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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