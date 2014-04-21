Исследование показало, сколько россиян не покупает товары на маркетплейсах

Эксперты проанализировали покупки россиян в онлайн-сфере.

Лишь десятая часть россиян не пользуются маркетплейсами, в отличие от остальных 90 процентов. Известно, что больше всего покупок на онлайн-площадках совершает молодое поколение, родившееся после 1995 года. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделали аналитики компаний "МТС AdTech" и "МТС Банка" по результатам проведенного социологического исследования. Эксперты разделили участников по возрастам. Согласно категориям, к поколению альфа относятся люди, родившиеся с начала-середины 2010-х годов, к поколению Z (или зумерам) - с 1996 по 2010 годы, к поколению Y (миллениалам) – с 1981 по 1995 годы, к поколению X (икс) – с 1965 по 1980 годы, а к беби-бумерам – с 1946 по 1964 годы. В работе было задействовано порядка 2500 жителей страны в возрасте от 19 лет. Также сведения взяты из статистических данных по банковским картам "МТС Банка" в июне-июле 2024-2025 годов.

Почти 90% россиян делают покупки на маркетплейсах. текст исследования

Чаще всего маркетплейсами пользуются представители поколения альфа. Эта категория граждан совершает в онлайн-режиме 70 процентов своих покупок. Зумеры покупают через маркетплейсы каждую вторую покупку, миллениалы - каждую третью, бумеры - каждую десятую, а поколение Х - менее семи процентов. Единоразово больше всего денег в маркетплейсе оставляют люди постарше. Установлено, что у иксов и бумеров средний чек составил около 1780 рублей. У миллениалов сумма составляет 1450 рублей, а у зумеров и альфа - по 1170 рублей. за последний год год выросла доля покупок, совершенных мужчинами - до 42 процентов. Ранее речь шла о 37 процентах. При этом средний чек у мужчин на 19 процентов больше, чем у женщин.

Смольный инициировал реформу налогов для каршеринга, кикшеринга и маркетплейсов.

Фото :pxhere.com