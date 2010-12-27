Петербург стал городом, где туристы ощущают себя "как в Европе"

Опрошенные заявили, что "петербургская архитектура выделяется на фоне остальных мест в России".

Эксперты туристического поисковика Aviasales опросили 120 тысяч пользователей и узнали, что 50% из них считают Петербург самым европейским российским городом. Об этом сообщило РИА Новости.

Опрошенные заявили, что "петербургская архитектура выделяется на фоне остальных мест в России". Еще 34% считают европейским Калининград, 10% к этому списку причислили Казань. Оставшиеся 6 % проголосовали за столицу Республики Марий Эл — Йошкар-Олу.

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