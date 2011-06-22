Петербург стал антилидером в России по суточному числу заболевших COVID-19

Всего суточный прирост по стране составил 8 446 случаев.

Петербург занял первую позицию в списке городов, где зафиксировано самое большое суточное число заболевших. Так, за последние сутки в Северной столице положительный тест на коронавирус получили 587 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 24 апреля.

Однако можно отметить, что заболеваемость пошла на спад. Накануне вирус подхватили 603 человека. В ковидные стационары доставили 101 пациента. Выздоровели 598, а ушли из жизни 14 пациентов.

В Москве заболели 584 человека. Всего суточный прирост составил 8 446 случаев.

Ранее на Piter.tv: подъем заболеваемости COVID-19 в Петербурге ожидают после майских праздников.

Фото: Pexels