Петербург оказался регионом-лидером, где заботятся о загрязнении воздуха

Меньше всего воздух фильтруют в Ингушетии, Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе.

Петербургский воздух признан самым чистым среди российских городов. В Северной столице наблюдается самая высокая степень очистки. Об этом сообщают РИА новости.

На втором месте по фильтрации воздуха находится Пензенская область, Карачаево-Черкесия, Приморский край и Омская область.

Меньше всего воздух фильтруют в Ингушетии, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Калмыкии и Кабардино-Балкарии.

Ранее мы сообщали о том, что после предупреждений МЧС в центре Петербурга улицы засыпали реагентами.

Фото: Piter.tv