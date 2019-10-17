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Петербург оказался регионом-лидером, где заботятся о загрязнении воздуха
Сегодня, 9:02
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IRINA_CHALKINA

Петербург оказался регионом-лидером, где заботятся о загрязнении воздуха

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Меньше всего воздух фильтруют в Ингушетии, Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе.

Петербургский воздух признан самым чистым среди российских городов. В Северной столице наблюдается самая высокая степень очистки. Об этом сообщают РИА новости.

На втором месте по фильтрации воздуха находится Пензенская область, Карачаево-Черкесия, Приморский край и Омская область.

Меньше всего воздух фильтруют в Ингушетии, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Калмыкии и Кабардино-Балкарии. 

Ранее мы сообщали о том, что после предупреждений МЧС в центре Петербурга улицы засыпали реагентами.

Фото: Piter.tv

Теги: загрязнение воздуха, фильтрация воздуха
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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