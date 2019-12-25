Петербург вновь попал в лидеры по суточной смертности от КОВИД

По этому показателю Северная столица уступает лишь Москве.

За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 32 новых летальных случая от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

По суточной смертности от КОВИД город на Неве занимает второе место, уступая лишь Москве. За указанный период времени в столице России от коронавируса скончались 62 человека.

В целом по России жертвами КОВИД стали еще 283 человека. После Москвы и Петербурга по числу новых смертей следуют Ростовская область (15), Воронежская и Московская области (по 11), Республика Дагестан и Иркутская область (по 9), Смоленская область (8) и другие регионы страны.

С начала пандемии от коронавируса скончались 25 525 россиян. Из больниц по выздоровлению выписали 1 119 251 человек.

Ранее Беглов рассказал, что система здравоохранения Петербурга имеет необходимый запас прочности.

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