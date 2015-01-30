Петербург снова остался без мест пригодных для купания

Снова в Петербурге не был обнаружен ни один пляж, соответствующий требованиям для купания.

В Петербурге продолжают обследовать водоемы на пригодность к купанию. Однако в этот раз снова не был найден ни один. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Петербурга.

По последним данным, датированным 14 августа, ни одно место для купания в городе не соответствует санитарным стандартам. Специалисты провели около 300 анализов воды.

Рекомендация Роспотребнадзора заключается в том, что плавание в данных водоемах следует избегать. Кроме того, в управлении подчеркнули, что употребление или случайное попадание этой воды в организм может вызвать заражение острыми кишечными инфекциями и вирусным гепатитом А.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор не нашёл ни один водоём в Петербурге, пригодный для купнаия.

Фото: Piter.TV