Петербург сковали пробки в 10 баллов

Ситуацию на дорогах мог сформировать снегопад, который вызван передней частью циклонического вихря "Ваня".

В понедельник, 11 декабря, к 19:00 на дорогах Петербурга собрались 10-балльные пробки. Затор начался еще раньше – ближе к 17:00. Сервис "Яндекс.Пробки" окрасил участки проезжих частей в багровый цвет.

Наиболее плотно в Центральном районе – на площади Восстания, Литейном, Лиговском и Невском проспектах, улицах Ломоносова и Садовой, набережной Обводного канала и Синопской набережной. Кроме того, стоит Петроградский район: Каменноостровский и Чкаловский проспекты, Большая Пушкарская улица и улицы Профессора Попова, Кронверкская.

Пробки наблюдаются и на юге Северной столицы. Водители стоят на Московском и Пулковском шоссе, Софийской улице. Очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" сообщают о массовой аварии на Мурманском шоссе.

Ситуацию на дорогах мог сформировать снегопад, который вызван передней частью циклонического вихря "Ваня".

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге закончилась морозная первая декада декабря.

Фото: Piter.TV; скриншот данных сервиса "Яндекс.Пробки"; Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург