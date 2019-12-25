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Петербург сковали пробки в 10 баллов
Сегодня, 18:42
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Петербург сковали пробки в 10 баллов

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Ситуацию на дорогах мог сформировать снегопад, который вызван передней частью циклонического вихря "Ваня".

В понедельник, 11 декабря, к 19:00 на дорогах Петербурга собрались 10-балльные пробки. Затор начался еще раньше – ближе к 17:00. Сервис "Яндекс.Пробки" окрасил участки проезжих частей в багровый цвет. 

Наиболее плотно в Центральном районе – на площади Восстания, Литейном, Лиговском и Невском проспектах, улицах Ломоносова и Садовой, набережной Обводного канала и Синопской набережной. Кроме того, стоит Петроградский район: Каменноостровский и Чкаловский проспекты, Большая Пушкарская улица и улицы Профессора Попова, Кронверкская. 

Пробки наблюдаются и на юге Северной столицы. Водители стоят на Московском и Пулковском шоссе, Софийской улице. Очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" сообщают о массовой аварии на Мурманском шоссе.

Ситуацию на дорогах мог сформировать снегопад, который вызван передней частью циклонического вихря "Ваня"

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге закончилась морозная первая декада декабря.

Фото: Piter.TV; скриншот данных сервиса "Яндекс.Пробки"; Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: пробки 10 баллов, снегопад
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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