На погоду в Петербурге 11 декабря повлияет вихрь "Ваня"

Температура воздуха в Петербурге 11 декабря составит -4…-6 градусов.

В понедельник погоду в Северной столице сформирует передняя часть циклонического вихря, центр которого выходит в восточную часть акватории Балтийского моря. Названный немецкими метеорологами "Ваня" ("Vanja"), вихрь закроет небо плотными облаками, принесёт снег и заметно повысит температуру.

Как уточнил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, 11 декабря температура воздуха в Петербурге составит -4…-6 градусов, по Ленобласти -4…-9 градусов. Ветер восточный 4-9 м/с.

Во вторник временами пройдёт снег и ожидается -3…-5 градусов.

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Фото: Piter.tv