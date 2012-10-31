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На погоду в Петербурге 11 декабря повлияет вихрь "Ваня"
Сегодня, 7:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На погоду в Петербурге 11 декабря повлияет вихрь "Ваня"

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Температура воздуха в Петербурге 11 декабря составит -4…-6 градусов.

В понедельник погоду в Северной столице сформирует передняя часть циклонического вихря, центр которого выходит в восточную часть акватории Балтийского моря. Названный немецкими метеорологами "Ваня" ("Vanja"), вихрь закроет небо плотными облаками, принесёт снег и заметно повысит температуру.

Как уточнил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, 11 декабря температура воздуха в Петербурге составит -4…-6 градусов, по Ленобласти -4…-9 градусов. Ветер восточный 4-9 м/с.

Во вторник временами пройдёт снег и ожидается -3…-5 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: декабрь, зима, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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