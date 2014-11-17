Петербург решает судьбу городских птиц после серии жалоб и расходов

Чиновники ищут способ защитить памятники от гуано и восстановлений.

В Мариинском дворце прошли обсуждения по ситуации с городскими птицами, вызывающими повреждения памятников и инфраструктуры. Члены комиссии, экологи и орнитологи рассмотрели проблему, связанную с накоплением птичьего помета на объектах культурного наследия и повреждением жилых построек.

По данным реставраторов, памятники в историческом центре приходится очищать от следов загрязнений несколько раз за сезон. Представители жилищных организаций сообщили о случаях разрушения крыш и чердачных помещений, вызванных активностью чаек и ворон.

Для решения проблемы предложено ввести запрет на кормление птиц в зоне исторического центра и около памятников. Обсуждается создание специальных площадок для кормления на окраинах, чтобы перенести концентрацию пернатых подальше от туристических мест.

Также есть инициатива по регулированию численности ворон путем разрушения гнезд на ранней стадии. Орнитологи считают этот способ малорезультативным и затратным. Эксперты рекомендовали сосредоточиться на ограничении доступа птиц к пищевым отходам через своевременный вывоз мусора и конструктивные изменения урн.

По итогам заседания решено сформировать рабочую группу для дальнейшего поиска мер, основанных на научной оценке состояния городской фауны.

Фото: Pxhere