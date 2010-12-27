Петербург проверяют на готовность к отопительному сезону

Инспекция уже выявила нарушения.

Еще с июля петербургская Государственная жилищная инспекция проводит выборочные проверки многоквартирных домов (МКД) на качество подготовки к отопительному сезону.

План инспекции ограничивался 23 483 зданиями, в том числе 78 МКД и общежитий Минобороны России.

К девятому сентября Госинспекция, как сообщает ее пресс-центр, проверила 1944 здания, в 450 из них найдены нарушения по качеству проведенных работ. Больше всего нарушений нашли в теплоцентрах, подвалах, чердачных помещениях. Некачественно обслужены также лестничные клетки, кровля и системы водоотвода.

За нарушения возбуждено 80 административных дел в отношении ТСЖ, ЖСК и управляющих организаций на общую сумму 4.5 млн рублей.

Во избежание будущих нарушений Инспекция призывает представителей Советов многоквартирных домов принимать участие в наблюдении за подготовкой к отопительному сезону.

Ранее Piter.tv писал, что Центральный район в Петербурге станет первым в обсуждении транспортной реформы

Фото: Pixabay