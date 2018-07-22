Петербург просит продлить эксперимент с двумя ОГЭ и закрепить его законодательно

Сдачи двух ОГЭ достаточно для колледжа.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина выступила за продление эксперимента по сдаче двух ОГЭ и предложила распространить его на другие регионы.

В Санкт-Петербурге власти рассчитывают на продление эксперимента, согласно которому девятиклассники могут поступать в колледжи, сдав лишь два ОГЭ — по русскому языку и математике. Об этом заявила вице-губернатор Ирина Потехина в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург".

По её словам, город заинтересован в том, чтобы инициатива получила законодательное закрепление. Чиновница отметила, что участие в эксперименте приняли Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область, однако этого недостаточно для объективной оценки.

Эксперимент показал различия в образовательных и кадровых потребностях регионов. Потехина подчеркнула, что именно поэтому важно не только продлить проект, но и масштабировать его на другие территории. В Петербурге девятиклассники, успешно сдавшие два обязательных экзамена, могли гарантированно поступить в колледжи на 19 востребованных специальностей.

Фото: ВКонтакте/ ЕГЭ