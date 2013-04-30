Петербург прощается с 399 таксофонами

Телефоны, установленные в городском пространстве, исчезнут до конца года.

Таксофоны, установленные в Северной столице, будут ликвидированы – всего их в Петербурге чуть менее 400. Об этом 2 июня Piter.tv рассказали в пресс-службе "Ростелекома". Сейчас таксофоны отключают от универсальной услуги связи, начат их демонтаж в городе. На аппаратах, которые еще не были демонтированы, сохраняется возможность исходящих звонков.

В компании поведали, что все аппараты универсальной услуги связи были установлены в соответствии с госконтрактом, заключенным с "Ростелекомом". В 2021 году в федеральный закон о связи были внесены изменения – из эксплуатации планируют вывести все таксофоны в населенных пунктах России, численность который составляет более 1 тыс. человек. Кроме того, мера затронет населенные пункты с населением менее 1 тыс. человек, трафик по которым в 2020 году составлял менее 1 минуты в месяц.

Такое решение было принято из-за доступности связи в крупных городах – экстренные оперативные службы можно вызвать бесплатно и с мобильных телефонах, напоминают в компании.

Высвободившиеся средства направляются на установку базовых станций мобильной связи в поселках и деревнях с населением от 100 до 500 человек для создания равных цифровых возможностей жителям села в сравнении с жителями мегаполисов. До сих пор во многих населенных пунктах на селе нет покрытия мобильной связью и доступа в интернет пресс-служба "Ростелекома"

В январе стало известно, что АО "Сервис проекты технологии" ("СПТ", петербургское предприятие, взаимосвязанное с оператором "Ростелеком") больше не будет заниматься техническим обслуживанием таксофонов в городе. Компания, с 1996 года носившая название "Санкт-Петербургские таксофоны" проходила стадию ликвидации. Сообщалось о том, что ухаживать за аппаратами будут напрямую через "Ростелеком".

Всего в Петербурге было 399 таксофонов, звонить с них можно было бесплатно на мобильные и городские номера по России. У каждого таксофона имелся собственный номер для входящих звонков. В "Ростелекоме" отмечали популярность услуги, "в 2020 году по ней существенно возрос трафик по всей стране".

Фото: Piter.tv