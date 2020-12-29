Петербургские таксофоны меняют абонента

Мимо радаров в прошлом году прошла новость, связанная с рынком телефонной связи Северной столицы. Как стало известно Piter.tv, АО "Сервис проекты технологии" ("СПТ", петербургское предприятие, взаимосвязанное с оператором "Ростелеком") больше не будет заниматься техническим обслуживанием таксофонов в городе. Компания, с 1996 года носившая название "Санкт-Петербургские таксофоны" проходит стадию ликвидации. Теперь ухаживать за аппаратами будут напрямую через "Ростелеком". Информацию Piter.tv подтвердили в компании.
Всего в городе 399 таксофонов, звонить с них можно бесплатно на мобильные и городские номера по России. У каждого таксофона есть собственный номер для входящих звонков.
Номера таксофонов и места установки можно найти на Яндекс.Картах. Услуга очень популярна, в 2020 году по ней существенно возрос трафик по всей стране.
– отметили в департаменте внешних коммуникаций МРФ "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком"
По данным системы "СПАРК Интерфакс", за 2019-й го АО "СПТ" не только обслуживало таксофоны в Петербурге, но и сдавало в аренду помещения, а также оказывало услуги связи в рамках проекта "Видеосвидание" в учреждениях ФСИН в СЗФО, обслуживало здания и объекты "Ростелекома" (у него арендовало помещения стоимостью 4,8 млн рублей).
В 2019 году основной статьей его дохода стала именно работа с "Ростелекомом".
На конец 2019 года на балансе АО "СПТ" числились таксофонные чип-карты на 948 тысяч рублей против 1,206 млн рублей на конец 2018 года. Выручка АО "СПТ" в 2019 году составила 433,5 млн рублей против 92,1 млн рублей в 2018 году. Чистая прибыль в 2019 году составила 8,9 млн рублей против 18,7 млн рублей в 2018 году.
Piter.tv узнал о неоднозначном судебном разбирательстве компании "СПТ" и администрации Центрального района Петербурга в 2020 году.
Представители администрации обратилась в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласть с заявлением. Его суть: обязать АО "СПТ" убрать "несанкционированные надписи", "несанкционированные объявления" с "элементов благоустройства".
Суд обязал "заявителя представить договор на обслуживание городских таксофонных кабин от 17.01.2003".
Однако ни истец, ни ответчик никакой активности не проявили. В итоге – иск определением суда от 25 июня прошлого года был оставлен без рассмотрения.
При таких обстоятельствах, учитывая длительность нахождения дела в производстве суда, отсутствуют основания полагать, что у Администрации Центрального района Санкт-Петербурга сохраняется интерес к рассматриваемому Спору
– говорится в определении.
Текст: Федор Быков, Олег Лебедев / Piter.tv
Фото: Piter.tv
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