Петербургские таксофоны меняют абонента

Обслуживанием городских телефонных аппаратов будут заниматься напрямую в "Ростелекоме".

Мимо радаров в прошлом году прошла новость, связанная с рынком телефонной связи Северной столицы. Как стало известно Piter.tv, АО "Сервис проекты технологии" ("СПТ", петербургское предприятие, взаимосвязанное с оператором "Ростелеком") больше не будет заниматься техническим обслуживанием таксофонов в городе. Компания, с 1996 года носившая название "Санкт-Петербургские таксофоны" проходит стадию ликвидации. Теперь ухаживать за аппаратами будут напрямую через "Ростелеком". Информацию Piter.tv подтвердили в компании.

Всего в городе 399 таксофонов, звонить с них можно бесплатно на мобильные и городские номера по России. У каждого таксофона есть собственный номер для входящих звонков. Номера таксофонов и места установки можно найти на Яндекс.Картах. Услуга очень популярна, в 2020 году по ней существенно возрос трафик по всей стране. – отметили в департаменте внешних коммуникаций МРФ "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком"

По данным системы "СПАРК Интерфакс", за 2019-й го АО "СПТ" не только обслуживало таксофоны в Петербурге, но и сдавало в аренду помещения, а также оказывало услуги связи в рамках проекта "Видеосвидание" в учреждениях ФСИН в СЗФО, обслуживало здания и объекты "Ростелекома" (у него арендовало помещения стоимостью 4,8 млн рублей).

В 2019 году основной статьей его дохода стала именно работа с "Ростелекомом".

На конец 2019 года на балансе АО "СПТ" числились таксофонные чип-карты на 948 тысяч рублей против 1,206 млн рублей на конец 2018 года. Выручка АО "СПТ" в 2019 году составила 433,5 млн рублей против 92,1 млн рублей в 2018 году. Чистая прибыль в 2019 году составила 8,9 млн рублей против 18,7 млн рублей в 2018 году.

Piter.tv узнал о неоднозначном судебном разбирательстве компании "СПТ" и администрации Центрального района Петербурга в 2020 году.

Представители администрации обратилась в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласть с заявлением. Его суть: обязать АО "СПТ" убрать "несанкционированные надписи", "несанкционированные объявления" с "элементов благоустройства".

Суд обязал "заявителя представить договор на обслуживание городских таксофонных кабин от 17.01.2003".

Однако ни истец, ни ответчик никакой активности не проявили. В итоге – иск определением суда от 25 июня прошлого года был оставлен без рассмотрения.

При таких обстоятельствах, учитывая длительность нахождения дела в производстве суда, отсутствуют основания полагать, что у Администрации Центрального района Санкт-Петербурга сохраняется интерес к рассматриваемому Спору – говорится в определении.

Текст: Федор Быков, Олег Лебедев / Piter.tv

Фото: Piter.tv