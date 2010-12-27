Петербург ждет теплый понедельник

Специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" прогнозируют в первую рабочую неделю теплую погоду.
В понедельник температура воздуха ночью составит +12...+14 градусов, а днем он прогреется до +22...+24. В городе на Неве будет дуть восточный и юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Ночью атмосферное давление будет слабо понижаться, а днем меняться мало.
Ранее мы писали о трех петербуржцах, которые искупались в канале Грибоедова.
Фото: открытые источники
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