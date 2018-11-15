Три человека искупались в канале Грибоедова

Зачем они устроили опасный заплыв – неизвестно.

Утром 18 августа трое молодых людей решили искупаться в канале Грибоедова.

По неизвестной причине пара нырнула в воду. К ним с другого берега присоединилась еще девушка. В итоге три человека спокойно плавали возле Казанского собора, пока им не решили помочь очевидцы.

Помощь сотрудников МЧС не потребовалась. Прохожие спустили трос из машины в канал и вытащили пловцов. За медицинской помощью молодые люди обращаться не стали.

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Фото: Pixabay