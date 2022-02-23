Петербург украсили в преддверии Дня защитника Отечества

Флаги России, Петербурга и ВМФ появятся на Дворцовой площади, Невском и Лиговском проспектах и площади Труда

Центр Санкт-Петербурга впервые украсили к предстоящему Дню защитника Отечества. Флаги родов войск Вооруженных сил РФ и Министерства обороны появились на Дворцовом мосту и площади Восстания. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Праздничное оформление также планируется установить на Невском и Лиговском проспектах и на площади Труда.

Сегодня на площади Восстания уже установлены флагштоки со стилизованными флагами родов войск Вооружённых сил РФ и Министерства обороны. Флаги России, Санкт-Петербурга и Военно-морского флота будут установлены на Дворцовой площади, Невском и Лиговском проспектах, а также на площади Труда.

"Очень радостно и символично, что именно в Год защитника Отечества мы начинаем эту хорошую традицию украшения Петербурга к такому важному для всех нас дню" Борис Пиотровский

Большой концертный зал "Октябрьский" также будет украшен флагами, а на фасаде здания появится праздничная световая проекция. Кроме того, в День защитника Отечества телебашню украсит праздничная подсветка.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцам напомнили, какие прививки стоит сделать в феврале и марте.

Фото: Telegram-канал "Пиотровский Online"