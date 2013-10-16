В Выборге отметили День защитника Отечества

День защитника Отечества - особенный праздник для Выборга, города воинской славы России, которому из-за своего приграничного положения не раз приходилось вставать на защиту всей страны.

Торжественные мероприятия начались на Южном кладбище, где в братской могиле захоронены воины, павшие в годы Советско-финляндской и Великой Отечественной войн. Представители городской администрации, кадеты и волонтеры возложили цветы к мемориалу Советским войнам.

Николай Шишкин, заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области:

Сегодня Выборг, город воинской славы, чествует военнослужащих, погибших защищая нашу родину. Сегодня на этом мемориале, а также у памятника Апраксину и Петру Первому, возлагаются цветы.

Центром торжественных мероприятий по традиции стала площадь Выборгских полков. Здесь у Стелы воинской славы собрались войска Выборгского гарнизона, школьники, студенты и представители органов власти.

Затем все участники торжественного митинга отправились в библиотеку Алвара Аалто, где заслуженные награды вручили военнослужащим Выборгского гарнизона, службы пограничного управления ФСБ и сотрудникам отдела военного комиссариата.

Дмитрий Никулин, глава муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области:

Мы, жители города воинской славы Выборга, знаем, что защита отечества - это святой долг российского народа и каждого из нас. Сегодня мы возлагаем большие надежды на наше подрастающее поколение, будущих защитников России, которые, я уверен, с достоинством и честью будут продолжать славные традиции российской армии. Искренне поздравляю вас с 23 февраля, Днём защитника Отечества, Днём воинской славы, мужества и чести!

День защитника Отечества в Выборге праздновали с размахом. В полдень на Батарейной горе стартовал традиционный зимний квадро-мотокросс, а во Дворце культуры для всех жителей и гостей города прошёл концерт. Кульминацией праздника стал фейерверк, озаривший небо над стадионом " Авангард" в честь всех защитников нашего Отечества.