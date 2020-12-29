Петербург продолжает лидировать по числу смертей от коронавируса

Город все еще в разы опережает столичные показатели.

В течение последних суток в Петербурге было обнаружено 80 летальных исходов по причине коронавируса. Эта цифра оказалась самой большой в России, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19 (ИЦК).

Город на Неве продолжает опережать Москву по показателям летальности. Так, если в столице зарегистрирована 91 смерть от коронавируса на 100 тысяч населения, в Петербурге эта цифра приблизилась к 148.

Представители Смольного утверждают, что такие показатели связаны с манипуляциями со статистикой в других регионах.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге зафиксировано 3738 случаев COVID-19 за сутки.

Фото: Piter.TV