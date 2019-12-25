Об этом заявили в комитете по благоустройству.

В четверг, 3 сентября, стало известно, что был утвержден региональный проект "Формирование комфортной городской среды".

В комитете по благоустройству отметили, что в ходе реализации проекта за 2019 и 2020 год в Северной столице улучшили качество городской среды. Также специалисты заявили, что Петербург признан "городом с благоприятной средой".

Так, в прошлом году Смольный занес в Федеральный реестр лучших практик по благоустройству 53 объекта по 12 номинациям –это лучший показатель в стране. Кроме того, удалось выстроить подход, благодаря которому в благоустройстве могут участвовать и местные жители, и частные инвесторы, и власти.

Ранее мы писали, что в Бокситогоском районе обновили тротуары по просьбам местных жителей.

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