Он опередил европейские и российские города.

Петербург признали лучшим городом для яхтенного туризма. Рейтинг составило аналитическое агентство "ТурСтат".

Город на Неве занял первое место не только среди российских стран, но и европейских. По результатам опроса лучшие путешествия на яхте в нашей стране в Петербурге, Сочи и в Крыму. Среди популярных зарубежных направлений - Кипр, Хорватия, Франция, Италия и Греция.

За Северную столицу отдали свой голос 27% опрошенных.

Исследование приурочили к Дню моряка (25-е июня), который отмечается в мире под эгидой Международной морской организации с 2010 года.

Ранее Piter.TV сообщил, что на Васильевском острове появится новая пешеходная зона с кафе и концертной площадкой.

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