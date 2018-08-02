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Петербург признали лучшим городом для яхтенного туризма
Сегодня, 8:21
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Петербург признали лучшим городом для яхтенного туризма

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Он опередил европейские и российские города.

Петербург признали лучшим городом для яхтенного туризма. Рейтинг составило аналитическое агентство "ТурСтат".  

Город на Неве занял первое место не только среди российских стран, но и европейских. По результатам опроса лучшие путешествия на яхте в нашей стране в Петербурге, Сочи и в Крыму. Среди популярных зарубежных направлений - Кипр, Хорватия, Франция, Италия и Греция. 

За Северную столицу отдали свой голос 27% опрошенных. 

Исследование приурочили к Дню моряка (25-е июня), который отмечается в мире под эгидой Международной морской организации с 2010 года. 

Ранее Piter.TV сообщил, что на Васильевском острове появится новая пешеходная зона с кафе и концертной площадкой. 

Фото: pixabay.com

Теги: путешествие на яхте, яхта, яхтенный туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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