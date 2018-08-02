Петербург признали лучшим городом для яхтенного туризма. Рейтинг составило аналитическое агентство "ТурСтат".
Город на Неве занял первое место не только среди российских стран, но и европейских. По результатам опроса лучшие путешествия на яхте в нашей стране в Петербурге, Сочи и в Крыму. Среди популярных зарубежных направлений - Кипр, Хорватия, Франция, Италия и Греция.
За Северную столицу отдали свой голос 27% опрошенных.
Исследование приурочили к Дню моряка (25-е июня), который отмечается в мире под эгидой Международной морской организации с 2010 года.
Ранее Piter.TV сообщил, что на Васильевском острове появится новая пешеходная зона с кафе и концертной площадкой.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 )