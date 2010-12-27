На Васильевском острове появится новая пешеходная зона с кафе и концертной площадкой

О зоне без автомобилей на ВО заговорили в Правительстве Северной столицы.

На территории Васильевского острова может появиться новая зона для пешеходов. Об этом заявили в пресс-службе Смольного днем 24 июня. Чиновники планируют обустроить специальное пространство вблизи Андреевского рынка, в Волжском переулке.

Отметим, что на данный момент заявленный участок находится на реконструкции. Работы завершатся осенью этого года. Известно, что в зоне, свободной от транспортных средств, будут находиться кафе, торговые пространства, площадки для проведения концертов, спектаклей и фестивалей.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге на месте Троицкого рынка построят многоэтажку.

Фото: Piter.tv