Петербург признали лучшим городом для делового туризма

За 2019 год в городе побывали 1,1 миллиона деловых туристов.

В субботу, 29 февраля, стало известно, что по версии международной премии Business Traveller Russia and CIS Awards, Петербург стал лучшим городом для делового и событийного туризма.

Как сообщает ТАСС, число проводимых в городе деловых мероприятий за год выросло с 10% до 415%. Этому поспособствовала "программа амбассадоров", цель которой превратить Северную столицу в доступную площадку для проведения крупных международных конгрессно-выставочных мероприятий. Благодаря этому за 2019 год в Петербурге побывали 1,1 миллиона деловых туристов.

Отметим, что 2020 год в туристической отрасти объявлен "Годом делового туризма".

Ранее мы писали, что Между Петербургом и Финляндией увеличился товарооборот.

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