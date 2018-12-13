В Петербурге приведут в порядок более 100 общественных пространств

Например, в Коломягах в парке усадьбы Орловых-Денисовых восстановили историческую обстановку и очистили Графский пруд.

В 2019 году в Петербурге преобразят более 100 общественных пространств. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Выборгский сад был закрыт на ремонт в конце марта. Сейчас там уже сделали дренаж и сеть дорожек и тропинок. Сейчас благоустраиваются детские площадки, восстанавливается газон. Также в саду высаживают деревья, кустарники, ставят урны и скамейки.

В сквере, который находится на Торжковской, уже замостили площадки и дорожки, сделали водоотведение. В Коломягах в парке усадьбы Орловых-Денисовых восстановили историческую обстановку и очистили Графский пруд.

В начале мая активисты установили именную табличку на ограду сада Даниила Гранина в Литейном округе.

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