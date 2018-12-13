Активисты установили именную табличку на ограду сада Даниила Гранина в Литейном округе

В июне 2018 года безымянный сад, который находится на Гангутской улице между Соляным переулком и Гагаринской улицей, стал носить гордое имя Даниила Гранина. Однако, имя саду дали и забыли.

Неравнодушные жители района установили именную табличку на ограду сада Даниила Гранина. Об этом сообщили в группе "Центральный район за комфортную среду обитания".

В июне 2018 года безымянный сад, который находится на Гангутской улице между Соляным переулком и Гагаринской улицей, стал носить гордое имя Даниила Гранина. Однако, имя саду дали и забыли. Информацию о новом имени сада можно найти лишь в официальных документах и старых новостях, но никакого упоминания имени почётного гражданина Санкт-Петербурга в самом саду не появилось.

Активисты обратились за помощью в Смольный, но там им ответили, что установка информационных знаков не регламентирована. Инициативные жители района не растерялись и сделали табличку за счет собственных средств. За образец были взяты адресные указатели.

Фото: Центральный район за комфортную среду обитания/ ВК