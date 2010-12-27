Мероприятие состоится под девизом "Искусство объединяет" и будет приурочено к празднованию Дня народного единства.

В понедельник, 28 октября, стало известно о том, что Петербург присоединится к VII Всероссийской ежегодной акции "Ночь искусств". Об этом сообщает пресс-служба Комитета по культуре Северной столицы.

"Ночь искусств – 2019" пройдет 3 ноября и будет приурочена у к празднованию Дня народного единства. В Петербурге акция стартует под девизом "Искусство объединяет".

В городе на Неве акция объединит Театре им. Ленсовета, Театр комедии им. Н.П. Акимова и ЦПКиО им. С.М. Кирова. Там для петербуржцев и гостей города проведут тематические экскурсии. Кроме того, в "Ночи искусств" участвует "Мюзик-Холл", где пройдет концерт "В лунном сиянии". Также горожане смогут посетить Петербургскую филармонию джазовой музыки, где прозвучат различные произведения джазовых композиторов, в названии которых упоминается слово "луна".

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