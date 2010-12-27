На Дворцовой площади "Чудо света" на два дня перекроет движение 

На фасаде здания Главного штаба состоится 3D-спектакль

В понедельник, 28 октября, стало известно, что в Петербург придет 3D-спектакль "Чудо света". Его покажут на фасаде здания Главного штаба. Об этом сообщает председатель комитета по туризму Евгений Панкевич.

"В первые дни ноября фестиваль света станет настоящим праздничным событием, которыми мы хотим наполнить жизнь в Петербурге для горожан, гостей из регионов России и из-за рубежа", —сказано в сообщении.

Бесплатное зрелище ждет петербуржцев и гостей города 2 и 3 ноября. Вместе с "Чудом света" в Северную столицу также придут и ограничения на дорогах. Так, проезд перекроют по Певческому проезду, вдоль домов № 4 и № 6–8 по Дворцовой площади и проезду вдоль дома № 4, с 10.00 2 ноября до 10.00 4 ноября. Кроме того, в дни шоу движение приостановят по прилегающем к Дворцовой площади улицам – Невскому проспекту от Дворцового проезда до набережной реки Мойки., Дворцовому проезду, Большой Морской и Малой Морской улицах от Гороховой до Невского, Кирпичному переулка.

Отметим, что по указанным участкам также будет запрещена парковка автомобилей.

Ранее мы сообщали о том, что Piter.TV собрал аварии на дорогах Северной столицы в один список.

Фото:Фестиваль "Чудо света"/вк