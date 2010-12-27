Из них 39 квартир предназначены для детей-сирот

В понедельник, 16 декабря, стало известно о том, что власти Петербурга приобретут 46 социальных квартир на 125 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Отмечается, что недвижимость приобретут в новостройках в Пушкинском районе. Площадь каждой квартиры составит от 33 до 42 квадратных метров. Планируется, что 39 таких квартир достанутся детям-сиротам.

Срок сдачи домов с соответствующими квартирами анонсирован на 2020 год, а в собственность передадут в 2021 году.

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