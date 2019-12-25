Петербург примет участие в создании "арктических" проектов по развитию туризма

В городе разработали специальный "Арктический путеводитель по Петербургу".

Город на Неве готовится принять активное участие в реализации проектов, которые будут направлены на развитие "арктического" туризма. Об этом в пятницу, 6 ноября, рассказали в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Эдуарда Батанова.

Вице-губернатор отметил, что Петербург может стать отправной точкой для путешествия в арктические регионы, а сам город готов предложить маршруты с посещением "арктических" объектов в самой Северной столице. Представители комитета по делам Арктики разработали специальный "Арктический путеводитель по Петербургу" – туда вошли более 60 объектов, которые связаны с темой освоения и развития Арктики.

Ранее мы сообщали о том, что в 2021 году в Петербурге проведут Международный арктический форум. Губернатор создал рабочую группу для его подготовки.

Фото: Piter.tv