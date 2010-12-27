Источник: финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Петербурге

Россия соперничает за место проведения с Германией.

В пятницу, 30 августа, стало известно, что финал Лиги чемпионов в 2021 году может пройти в Петербурге. Об этом сообщает агентство AP.

По данным издания, Россия соперничает за место проведения с Германией. УЕФА выбирает между "Газпром ареной" на 68 тысяч человек и "Альянц Ареной" в Мюнхене на 75 тысяч зрителей.

Кроме того, источник сообщил, что в 2023 году Лигу чемпионов может принять "Уэмбли" – стадион в Лондоне, который рассчитан на 90 тысяч фанатов. Это событие совпадет с празднованием столетнего юбилея первого открытия стадиона на севере британской столицы.

Ранее мы сообщали о том, что стало известно, с кем сыграют российские команды в Лиге Европы.

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