Стало известно, с кем сыграют российские команды в Лиге Европы

Матчи группового этапа Лиги Европы стартуют 19 сентября и завершатся 12 декабря.

Стало известно, с кем сыграют российские футбольные команды в Лиге Европы. Жеребьевка состоялась 30 августа в Монако. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Московский футбольный клуб ЦСКА попал в группу Н вместе с болгарским "Лудогорцем", испанской командой "Эспаньол" и венгерским "Ференцварошем".

Другой российский ФК "Краснодар" сыграет в группе С со швейцарским "Базелем", испанским "Хетафе" и турецким "Трабзонспором".

Матчи группового этапа Лиги Европы стартуют 19 сентября и завершатся 12 декабря. Жеребьевка других команд, участвующих в соревнованиях, выглядит следующим образом:

Ранее мы писали, что в Петербурге появился новый спортивный комплекс для игры в футбол.

Фото: ru.uefa.com